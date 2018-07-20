Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля.
Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке в 70
рублей за одного американца.
Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля.
Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке в 70
рублей за одного "американца".
Причина падения – сокращение цены на нефть и новые
санкции Запада. Кроме того, отток инвесторов с развивающихся рынков
продолжается. Все эти факторы будут давить во втором полугодии 2018-го
на российскую валюту, к концу года они могут довести курс доллара
до 70 рублей.
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир
Рожанковский напоминает, что на этой
неделе в США приняли новый пакет ограничений для России. Законопроект
предусматривает санкции в отношении газопровода "Северный
поток – 2", связывающего Россию и Германию.
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев считает, что к падению
рубля может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планах
ФРС еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшее
время она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардов
долларов. При этом постепенно сворачивают стимулирование развивающихся
экономик Европейский центробанк и Банк Японии. Все это может
привести к ускорению оттока капитала из развивающихся стран
и давлению на российскую валюту, приводит мнение экспертов "Газета.ру".
Усугубляют картину не только рост нефтедобычи в странах
ОПЕК+ и США, но и очевидные признаки замедления глобального экономического
восстановления. Из-за введения Соединенными Штатами и таможенных пошлин и
ответных действий других стран мировой ВВП может упасть на 0,5% – примерно на -$430
миллиардов долларов – в 2020 году, подсчитали в МВФ.