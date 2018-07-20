Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля. Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке в 70 рублей за одного американца.

Российская валюта падает. На 20 июля курс доллара составил 63,27 рубля.Эксперты предсказывают, что к концу года курс остановится на отметке в 70рублей за одного "американца".Причина падения – сокращение цены на нефть и новыесанкции Запада. Кроме того, отток инвесторов с развивающихся рынковпродолжается. Все эти факторы будут давить во втором полугодии 2018-гона российскую валюту, к концу года они могут довести курс долларадо 70 рублей.Эксперт "Международного финансового центра" ВладимирРожанковский напоминает, что на этойнеделе в США приняли новый пакет ограничений для России. Законопроектпредусматривает санкции в отношении газопровода "Северныйпоток – 2", связывающего Россию и Германию.Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев считает, что к падениюрубля может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планахФРС еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшеевремя она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардовдолларов. При этом постепенно сворачивают стимулирование развивающихсяэкономик Европейский центробанк и Банк Японии. Все это можетпривести к ускорению оттока капитала из развивающихся страни давлению на российскую валюту, приводит мнение экспертов "Газета.ру".Усугубляют картину не только рост нефтедобычи в странахОПЕК+ и США, но и очевидные признаки замедления глобального экономическоговосстановления. Из-за введения Соединенными Штатами и таможенных пошлин иответных действий других стран мировой ВВП может упасть на 0,5% – примерно на -$430миллиардов долларов – в 2020 году, подсчитали в МВФ.