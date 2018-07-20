Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Китай и ЕС манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Китай и ЕС манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки."А США поднимают ставку, в то время как доллар становится все сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ", — добавил Трамп.Ранее в интервью CNBC Трамп заявил, что не одобряет действия Федеральной резервной системы. Политика ФРС способствует укреплению доллара, что, по мнению Трампа, ставит США в невыгодное положение, поскольку другие крупные мировые Центробанки, включая Европейский и Банк Японии, сохраняют мягкую монетарную политику.В итоге заявления американского президента уронили доллар на 0,6% к евро и иене, сообщает "Интерфакс".