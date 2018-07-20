России следует быть очень осторожной во время визита президента в США. От Путина в Вашингтоне будут требовать уступок по многим позициям, российскому лидеру придется прочувствовать реальную степень давления со стороны американских элит.

России следует быть очень осторожной во время визитапрезидента в США. От Путина в Вашингтоне будут требовать уступок по многимпозициям, российскому лидеру придется прочувствовать реальную степень давлениясо стороны американских элит.Визит президента России в Вашингтон по приглашениюамериканского коллеги состоится при любом сценарии. Идея пригласить Владимира Путинав Белый дом возникла у Дональда Трампа под влиянием критики после переговоров вХельсинки, уверен политолог и публицист Борис Межуев.Раз Трамп поставил перед собой такую задачу – он добьетсяее. А то, что заниматься подготовкой визита поручено помощнику президента СШАпо нацбезопасности Джону Болтону, говорит о том, что он и является автором этойидеи. А Болтон – человек практическойполитики, уверен эксперт.Однако российской стороне перед визитом нужно хорошопродумать философию двусторонних отношений. Сближение с Вашингтоном не должноидти в ущерб национальным интересам России. Нельзя идти на односторонниеуступки в обмен на туманные обещания.Дональд Трамп ведет свою игру. Он вовлекает Россию в свойкурс, хочет сдвинуть ее в сторону Вашингтона и отодвинуть подальше отближневосточных союзников. При этом пока, кроме самого факта встречи вХельсинки, Вашингтон не сделал Москве никаких уступок, цитирует Межуева газета"Взгляд".Эксперт напоминает, чтоне надо сбрасывать со счетов "могущественные антироссийские силы в США".Межуев уверен, что эти силы будут пытаться сорвать предстоящие переговоры. Однакореальных возможностей помешать встрече у них нет.Для противников Трампа русофобия стала функционалом, поводомдоказать предательский характер курса президента США, отметил политолог Все происходящее в Америке напоминает Межуеву событияв России, когда сторонники коммунистической партии называли Михаила Горбачева иБориса Ельцина "агентами США".