России следует быть очень осторожной во время визита
президента в США. От Путина в Вашингтоне будут требовать уступок по многим
позициям, российскому лидеру придется прочувствовать реальную степень давления
со стороны американских элит.
России следует быть очень осторожной во время визита
президента в США. От Путина в Вашингтоне будут требовать уступок по многим
позициям, российскому лидеру придется прочувствовать реальную степень давления
со стороны американских элит.
Визит президента России в Вашингтон по приглашению
американского коллеги состоится при любом сценарии. Идея пригласить Владимира Путина
в Белый дом возникла у Дональда Трампа под влиянием критики после переговоров в
Хельсинки, уверен политолог и публицист Борис Межуев.
Раз Трамп поставил перед собой такую задачу – он добьется
ее. А то, что заниматься подготовкой визита поручено помощнику президента США
по нацбезопасности Джону Болтону, говорит о том, что он и является автором этой
идеи. А Болтон – человек практической
политики, уверен эксперт.
Однако российской стороне перед визитом нужно хорошо
продумать философию двусторонних отношений. Сближение с Вашингтоном не должно
идти в ущерб национальным интересам России. Нельзя идти на односторонние
уступки в обмен на туманные обещания.
Дональд Трамп ведет свою игру. Он вовлекает Россию в свой
курс, хочет сдвинуть ее в сторону Вашингтона и отодвинуть подальше от
ближневосточных союзников. При этом пока, кроме самого факта встречи в
Хельсинки, Вашингтон не сделал Москве никаких уступок, цитирует Межуева газета
"Взгляд".
Эксперт напоминает, что
не надо сбрасывать со счетов "могущественные антироссийские силы в США".
Межуев уверен, что эти силы будут пытаться сорвать предстоящие переговоры. Однако
реальных возможностей помешать встрече у них нет.
Для противников Трампа русофобия стала функционалом, поводом
доказать предательский характер курса президента США, отметил политолог Все происходящее в Америке напоминает Межуеву события
в России, когда сторонники коммунистической партии называли Михаила Горбачева и
Бориса Ельцина "агентами США".