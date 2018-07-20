Рынок туристических услуг покидает еще один крупный игрок: об остановке своей деятельности заявило руководство компании INTRAVEL Stoleshniki. Проблемы у туроператора, который работал больше 20 лет, начались еще в 2014 году. Все это время компания упорно пыталась остаться на плаву, но бизнес сохранить так и не удалось.

Рынок туристических услуг покидает еще один крупный игрок: об остановке своей деятельности заявило руководство компании INTRAVEL Stoleshniki. Проблемы у туроператора, который работал больше 20 лет, начались еще в 2014 году. Все это время компания упорно пыталась остаться на плаву, но бизнес сохранить так и не удалось.Как сообщают в INTRAVEL Stoleshniki, финансовых гарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам. Это уже седьмой туроператор, который объявил о приостановке своей деятельности за последнее время. Ранее с аналогичными проблемами столкнулись, в частности, компании Polar Tour, Premium Travel и "Натали Турс". При этом в Ростуризме заявляют: системного кризиса на туристическом рынке нет, и крах компаний связан с ошибками менеджмента.Тем временем проверкой деятельности "Натали Турс" после многочисленных обращений обманутых клиентов занялась прокуратура Москвы. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Людмила Нефедова. Ход проверки взят на контроль столичным прокурором.Клиенты "Натали Турс" намерены требовать компенсаций через суд. Сейчас они могут рассчитывать только на страховые выплаты, но для этого компания должна объявить о приостановке деятельности, с чем руководство "Натали Турс" явно не торопится. Кроме того, уже понятно: страховка всех долгов покрыть не сможет. Туров продано не меньше чем на 500 миллионов рублей, а страховое покрытие — всего 150 миллионов. Пострадавшие клиенты подсчитали: в среднем на каждого придется всего по 15 тысяч рублей.