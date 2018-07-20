Олимпийский призер, фигурист Денис Тен получил множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области. Также зафиксированы ссадины на лице, руках и ногах.

Олимпийский призер, фигурист Денис Тен получилмножественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичнойобласти. Также зафиксированы ссадины на лице, руках и ногах.По словам вице-министраздравоохранения Казахстана Ляззат Актаевой, также посмертный диагноз говорит отом, что у спортсмена был геморрагический шок и произошла клиническая смерть. РаненияТена были просто несовместимы с жизнью.Как отметила вице-министр,большая кровопотеря у фигуриста была вызвана повреждением крупного сосуда. Приехавшаяна место преступления бригада скорой помощи обнаружила большую лужу кровиразмером метр на полтора. Актаева пояснила, что при повреждении бедреннойартерии невосполнимая кровопотеря наступает в течении двух-трех минут, передаетTengrinews.kz.В свою очередь бывшийреаниматолог Асель Баяндарова считает, что Дениса Тена можно было спасти. Поее словам, у него была травма, совместимая с жизнью. "К несовместимым с жизньютравмам относятся отрыв головы от туловища и отрыв верхней половины туловища отнижней, во всех остальных случаях надо бороться", – написала эксперт в своемInstagram.Напомним, что ДенисаТена убили 19 июля. Два злоумышленника пытались снять зеркала с машиныспортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро,попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.Как писали Dni.Ru,полицейским удалось задержать одного из преступников. Им оказался 24-летний Нуралы Киясов, который уже призналсяв содеянном. Второй убийца, Арман Кудайбергенов находится в розыске.