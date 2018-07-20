Олимпийский призер, фигурист Денис Тен получил
множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной
области. Также зафиксированы ссадины на лице, руках и ногах.
Олимпийский призер, фигурист Денис Тен получил
множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной
области. Также зафиксированы ссадины на лице, руках и ногах.
По словам вице-министра
здравоохранения Казахстана Ляззат Актаевой, также посмертный диагноз говорит о
том, что у спортсмена был геморрагический шок и произошла клиническая смерть. Ранения
Тена были просто несовместимы с жизнью.
Как отметила вице-министр,
большая кровопотеря у фигуриста была вызвана повреждением крупного сосуда. Приехавшая
на место преступления бригада скорой помощи обнаружила большую лужу крови
размером метр на полтора. Актаева пояснила, что при повреждении бедренной
артерии невосполнимая кровопотеря наступает в течении двух-трех минут, передает
Tengrinews.kz.
В свою очередь бывший
реаниматолог Асель Баяндарова считает, что Дениса Тена можно было спасти. По
ее словам, у него была травма, совместимая с жизнью. "К несовместимым с жизнью
травмам относятся отрыв головы от туловища и отрыв верхней половины туловища от
нижней, во всех остальных случаях надо бороться", – написала эксперт в своем
Instagram.
Напомним, что Дениса
Тена убили 19 июля. Два злоумышленника пытались снять зеркала с машины
спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро,
попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.
Как писали Dni.Ru,
полицейским удалось задержать одного из преступников. Им оказался 24-летний Нуралы Киясов, который уже признался
в содеянном. Второй убийца, Арман Кудайбергенов находится в розыске.