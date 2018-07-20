Убийцы 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена, взявшего бронзу на сочинских Играх-2014, не узнали его во время нападения. О том, кем была их жертва, убийцы узнали из Сети.

Убийцы 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена, взявшего бронзу на сочинских Играх-2014, не узнали его во время нападения. Спортсмен был зарезан двумя ворами при попытке украсть зеркала с его автомобиля. Они признались в содеянном и были арестованы.Как рассказал один из злоумышленников, о том, кем была их жертва, убийцы узнали из Сети. Фигурист умер в больнице, напоминает РИА Новости.На счету Дениса Тена была не только олимпийская бронза – на ЧМ 2013-го и 2015-го годов он брал второе и третье месте. С 2004-го по 2010-й тренировался в Москве, с ним работали Елена Буянова и Татьяна Тарасова, а потом переехал в Штаты.