Федор Смолов по окончании чемпионата мира устроил себе отпуск. Футболист укатил на Лазурный берег Франции.

Федор Смолов по окончании чемпионата мира устроил себе отпуск. Футболист укатил на Лазурный берег Франции.Федор после провального выступления на мундиале решил не привлекать лишний раз внимание к своей персоне и забросил соцсети. Он не обновлял Instagram с 8 июля, что для такого любителя селфи, как Смолов довольно странно.Однако спокойно отдохнуть под кальян и алкоголь Федеру не удалось. Расслабляющегося на одном из самых дорогих курортов мира футболиста встретила соотечественница ведущая телеканала "Россия-1" Анна Львова. "Отдыхает хорошо, глаза сухие. Видимо, душевные раны лучше заживают в Сен-Тропе", – рассказала на своей странице в соцсети журналистка после встречи со Смоловым на Лазурном побережье (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).По словам телеведущей,футболист весело проводит время в ночных заведениях, но жизнь Федору то и дело отравляют фанаты. "Кто-то из недовольных российских болельщиков прямо в ночном клубе пытался выяснить с ним отношения, выкрикивая скабрезности. Назревала потасовка, но, к счастью, все обошлось. Сложно представить, как долго отголоски Чемпионата еще будут его преследовать. А душевные раны, видимо, заживают лучше в Сен Тропе", – поделилась Львова.Оказалось, что Федор – частый гость элитного винного клуба, где самая дешевая бутылка шампанского стоит 30 тысяч евро, а если захочется попить обычной водички, то придется выложить 26 евро, пишет "СтарХит". "Встретила его неделю назад. Развлекался и пил шампанское за вип-столиком в "Les Caves du Roy", что же еще там можно делать. Был вместе с компанией и, похоже, со своими охранниками", – отметила Анна Львова, добавив, что также видела Федора в кальянной.Как писали Dni.Ru, в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия уступила Хорватии, проиграв в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Убил надежды россиян на выход команды в 1/2 турнира Федор Смолов, который не реализовал одиннадцатиметровый удар. Россиянин пытался пробить в стиле Паненки, но его удар был блокирован голкипером Субашичем.