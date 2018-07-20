Эксперты составили список приложений, которые более остальных несут угрозу для пользователей. Причиной высокой степени риска специалисты называют несоответствие политике безопасности организаций.

Эксперты составили список приложений, которые более остальных несут угрозу для пользователей. Причиной высокой степени риска специалисты называют несоответствие политике безопасности организаций.Самыми рискованнымимобильными приложениями для корпоративных клиентов по результатам исследованияпризнаны WhatsApp и Facebook Messenger. При этом они заняли первую и вторуюстрочки антирейтинга как для iOS-устройств, так и для смартфонов на базе Android.Основной причиной столь высокой степени риска эксперты называютнесоответствие политике безопасности предприятий. Более того, приложения могутотправлять на сервер информацию, связанную с компаниями, в которых работаютюзеры, передает портал Appthority.Специалисты напомнили, что пользователи зачастую сами соглашаютсяна использование приложениями всей своей информации. По большому счету людисами вводят эти данные, поэтому говорить о том, что происходит некая слежканекорректно, считают эксперты.Они добавили, что не стоит путать обработку информации и вирус втелефоне, который снимает данные кредитных карт. "Здесь нет таких большихпроблем для волнения, но надо понимать и давать себе отчет, когда вы вводитечто-либо в социальных сетях", – резюмировал аналитик.Ранее путем технических проверок удалось установить, что самыехудшие и проблемные смартфоны производит компания Samsung. Гаджетыпроизводителя показали свыше 27,7% отказов.