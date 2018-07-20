Программа правительства Украины по развитию гидроэнергетики, в рамках которой предусматривается строительство каскада из шести ГЭС в верхнем течении Днестра, может обернуться экологической катастрофой, считают эксперты.

Программа правительства Украины по развитию гидроэнергетики, в рамках которой предусматривается строительство каскада из шести ГЭС в верхнем течении Днестра, может обернуться экологической катастрофой, считают эксперты.Стремительная деградация реки Днестр, а также животного мира в ее дельте уже началась, исчезло очень много видов рыб, бьют тревогу специалисты Государственного университета Молдавии и представители неправительственных организаций. Из-за больших перепадов в температуре воды из-за деятельности энергетиков, а также чрезмерного заиления воды, не происходит полноценных разливов реки, из-за чего рыба не может нормально размножаться, а водоплавающим птицам сложно находить места для гнезд, которые становятся легкой добычей лис и шакалов, рассказал ТАСС директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий. По словам эколога, в определенные периоды уровень воды в крупнейшей в Молдавии реке падает настолько, что в некоторых местах Днестр можно перейти пешком.В связи с этим экологические партии и движения Молдавии, Украины и Румынии уже направили коллективную жалобу в ЕС и другие международные организации. Ее подписали более 50 организаций.