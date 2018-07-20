Волну критики в соцсетях вызвал снимок футболиста юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили. Забитый гол игрок отпраздновал в стиле Дзюбы – повторив известный жест российского спортсмена.

Волну критики в соцсетях вызвал снимок футболиста юношескойсборной Украины Георгия Цитаишвили. Забитый гол игрок отпраздновал "встиле Дзюбы" – повторив известный жест российского спортсмена.Первым выразил возмущение по поводу жеста спортсменажурналист Константин Андрияк. Именно он выложил в Facebook фото, сделанное во времяюношеского чемпионата Европы. Вместо того, чтобы порадоваться победе юниоровнад сверстниками из Франции (украинская команда выиграла матч со счетом 2:1),автор поста начал рассуждать о том, кто может быть идеалом для спортсмена наУкраине.Андрияка возмутило, что эталоном футболиста для Георгиястал именно Дзюба – а, почему-то, не бельгиец Кевин де Брейне, хорватЛука Модрич или француз Килиан Мбаппе. " Для украинца ЦитаишвилиДзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть идеал футболистаЦитаишвили, то мне как-то неловко прогнозироватьего футбольное будущее", – написал журналист.Надо отметить, что далеко не все комментаторы поддержалиАндрияка. Многие обратили внимание автора на то, что следовало бы поблагодаритьигрока за забитый гол и победу – а как он его отметил, не так уж и важно. Другиепросто требовали, чтобы журналист "прекратил нагнетать".Более наблюдательные подписчики привели автору постадоказательства того, что воинское приветствие – рука, приложенная к "покрытойголове" – форвард российской сборной использовал далеко не первым.Тем не менее, скандал может дорого обойтись Цитаишвили.Ранее из юношеского футбольного клуба "Карпаты" выгнали вратаряМихаила Готру. Он поддержал сборную России в игре с испанией. Футболистопубликовал в Instagram фото с "усами надежды"и смайликом в виде российского флага.Георгий Цитаишвили неожиданной популярности вовсе не рад. Онзаявил, что некоторые просто не поняли смысл его приветствия. А оправдыватьсяон не намерен, пишет РИА Новости.