Волну критики в соцсетях вызвал снимок футболиста юношеской
сборной Украины Георгия Цитаишвили. Забитый гол игрок отпраздновал в
стиле Дзюбы – повторив известный жест российского спортсмена.
Волну критики в соцсетях вызвал снимок футболиста юношеской
сборной Украины Георгия Цитаишвили. Забитый гол игрок отпраздновал "в
стиле Дзюбы" – повторив известный жест российского спортсмена.
Первым выразил возмущение по поводу жеста спортсмена
журналист Константин Андрияк. Именно он выложил в Facebook фото, сделанное во время
юношеского чемпионата Европы. Вместо того, чтобы порадоваться победе юниоров
над сверстниками из Франции (украинская команда выиграла матч со счетом 2:1),
автор поста начал рассуждать о том, кто может быть идеалом для спортсмена на
Украине.
Андрияка возмутило, что эталоном футболиста для Георгия
стал именно Дзюба – а, почему-то, не бельгиец Кевин де Брейне, хорват
Лука Модрич или француз Килиан Мбаппе. " Для украинца Цитаишвили
Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть идеал футболиста
Цитаишвили, то мне как-то неловко прогнозировать
его футбольное будущее", – написал журналист.
Надо отметить, что далеко не все комментаторы поддержали
Андрияка. Многие обратили внимание автора на то, что следовало бы поблагодарить
игрока за забитый гол и победу – а как он его отметил, не так уж и важно. Другие
просто требовали, чтобы журналист "прекратил нагнетать".
Более наблюдательные подписчики привели автору поста
доказательства того, что воинское приветствие – рука, приложенная к "покрытой
голове" – форвард российской сборной использовал далеко не первым.
Тем не менее, скандал может дорого обойтись Цитаишвили.
Ранее из юношеского футбольного клуба "Карпаты" выгнали вратаря
Михаила Готру. Он поддержал сборную России в игре с испанией. Футболист
опубликовал в Instagram фото с "усами надежды"
и смайликом в виде российского флага.
Георгий Цитаишвили неожиданной популярности вовсе не рад. Он
заявил, что некоторые просто не поняли смысл его приветствия. А оправдываться
он не намерен, пишет РИА Новости.