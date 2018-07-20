УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ларюшина Александра Игоревича 1980 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ларюшина Александра Игоревича 1980 года рождения, жителя г. Москвы, который 5 июля 2018 г. ушел от знакомых в дер. Пестово Домодедовского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 175-177 см, худощавого телосложения, волосы прямые черные, глаза карие.Особые приметы: шрам на макушке длиной 3-4 см.Был одет: джинсы синего цвета, футболка голубого цвета, кроссовки синего цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79