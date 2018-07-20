В результате пожара никто не пострадал

В результате пожара никто не пострадалАвтомобиль загорелся на автодороге М-8 в Александровском районе в ночь на 20 июля, сообщается на сайте Главного управление МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило в 00:16 в центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия в 00:32 прибыли пожарные подразделения Александровского гарнизона.Несколько минут спустя было ликвидировано отрытое горение, пожар удалось потушить полностью в 01:25. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, никто не пострадал.