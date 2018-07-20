Мероприятия, организованные сотрудниками ГИБДД, прошли в загородных оздоровительных лагерях «Рекорд» и «Солнечный».

18 июля текущего года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Александровскому району, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели интеллектуальную игру «Брейн–ринг» для детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях «Рекорд» и «Солнечный».В игре приняли участие ребята старшего возраста. Перед началом игры каждый отряд выбрал свою команду, состоящую из шести человек, которым и предстояло сразиться своими знаниями и правильными ответами на подготовленные задания сотрудников системы профилактики.Вопросы были интересные и не из легких, но команды демонстрировали хорошую подготовку, сообразительность, уверенные знания Правил дорожного движения. Кроме того, ребятам предстояло ответить и на ряд вопросов, касающихся профилактики наркомании и недопущения употребления запрещенных веществ, об уголовной и административной ответственности за правонарушения.Пока старшие ребята состязались в интеллектуальной игре, девчонок и мальчишек из младших отрядов знакомили с работой инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД. Сотрудники полиции показали специальные средства защиты, используемые инспекторами ДПС, рассказали об их предназначении. Ребята смогли рассмотреть патрульный автомобиль, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В конце мероприятия гости вместе с детьми сделали памятную фотографию и пожелали всем приятного, безопасного отдыха.