Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с Министром внутренних дел Республики Казахстан генерал–полковником полиции Калмуханбетом Касымовым.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с Министром внутренних дел Республики Казахстан генерал–полковником полиции Калмуханбетом Касымовым. Мероприятие состоялось на полях проходящего в столице Азербайджана заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.Министры обменялись мнениями о состоянии сотрудничества по различным направлениям правоохранительной деятельности и отметили, что проведение совместных оперативно-профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции приносит положительный результат, способствует укреплению двустороннего взаимодействия.