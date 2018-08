Компания Panasonic, являющаяся эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для электромобилей Tesla, применяет при их производстве кобальт, ввезенный из Кубы, в отношении которой действуют санкции США. Из-за этого фирмам, нелегально импортирующим металл, могут грозить штрафы со стороны американских властей.

Компания Panasonic, являющаяся эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для электромобилей Tesla, применяет при их производстве кобальт, ввезенный из Кубы, в отношении которой действуют санкции США. Из-за этого фирмам, нелегально импортирующим металл, могут грозить штрафы со стороны американских властей.Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Panasonic закупает кобальт у канадской компании Sherritt International, добывающей его на территории Кубы. В результате батареи, поставляемые Tesla японским концерном, содержат "некоторое количество кобальта", ввезенного в страну в нарушение законов США.В Panasonic затруднились сказать, как много импортированного с Кубы металла используется в аккумуляторах Tesla. Как объяснили в компании, у них нет возможности это определить, поскольку ресурсы, поступающие от разных поставщиков, на производственном этапе смешиваются. Тем не менее, в Panasonic заявили о приостановке сотрудничества с Sherritt.We use less than 3% cobalt in our batteries & will use none in next gen— Elon Musk (@elonmusk) 13 июня 2018 г.Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что его компания использует "менее 3% кобальта" В будущем производитель электрокаров намерен и вовсе обойтись без него.∎Apple запасётся кобальтом для батарей из-за грядущего дефицита читайте такжеКобальт — ключевой компонент, применяемый при производстве литий-ионных батарей. Одними из крупнейших его потребителей являются производители электромобилей и электроники. В смартфонах используется около четверти мирового производства этого металла. Мобильному устройству требуется около 8 граммов очищенного кобальта, тогда как аккумулятору для электромобиля — в 1000 раз больше.