На улице украинского города Чернигова к столбу привязали мужчину с прикрепленной к груди табличкой с надписью Я ватник. В Фейсбуке опубликовано видео, автор которого заявляет, что это наказание за разрушение памятника Героям Небесной Сотни пророссийские заявления.

На улице украинского города Чернигова к столбу привязали мужчину с прикрепленной к груди табличкой с надписью "Я ватник".При этом некий пользователь Александр Тарнавский в своем "Фейсбуке" опубликовал видео, в котором заявляет, что это ему наказание за разрушение памятника Героям Небесной Сотни пророссийские заявления.При этом на просьбы прохожих развязать мужчину слышится предложение "купить ему билет в Россию", если они такие сердобольные.В полиции сообщили, что мужчину уже освободили, но кто именно его привязал к столбу, неизвестно, сообщает сайт украинского телеканала ТСН.