Вот уже более двух лет в Google создают операционную систему нового поколения. Ее разработчики надеются, что со временем их детище заменит самую популярную сегодня в мире ОС — Android. Однако, пишет выяснившее некоторые подробности проекта Bloomberg, для этого предстоит преодолеть острые внутренние разногласия и убедить в жизнеспособности Fuchsia (Фуксия — так называется новая ОС) руководство компании. Что такое Fuchsia и когда она сможет заменить Android?

Вот уже более двух лет в Google создают операционную систему нового поколения. Ее разработчики надеются, что со временем их детище заменит самую популярную сегодня в мире ОС — Android. Однако, пишет выяснившее некоторые подробности проекта Bloomberg, для этого предстоит преодолеть острые внутренние разногласия и убедить в жизнеспособности Fuchsia ("Фуксия" — так называется новая ОС) руководство компании.Fuchsia создавалась с нуля, чтобы преодолеть некоторые "врожденные" ограничения Android: облегчить голосовое управление, упростить регулярные обновления системы безопасности и предложить универсальный пользовательский интерфейс, который одинаково хорошо подстраивался бы под самые разные устройства — от ноутбуков до крошечных устройств "интернета вещей".С Android реализовать вездесущие, глобальные, основанные на ИИ пользовательские сервисы — так видит будущее Google ее глава Сундар Пичаи — будет непросто. Одно из ограничений ОС — зависимость Google от десятков производителей устройств, каждый из которых модифицирует систему по-своему.Начиная с 2016 года разработчики Fuchsia без громких анонсов выкладывают создаваемый по модели open source код онлайн, позволяя сторонним разработчикам модифицировать его. Ведутся эксперименты с приложениями для Fuchsia — например, обеспечивающими ее работу на интерактивных дисплеях или добавляющими в YouTube голосовые команды.”"Операционку будущего" от Google впервые запустили на компьютеречитайте такжеОднако участники команды Fuchsia (сейчас это около сотни человек — небольшая группа по меркам Google) обсуждают более масштабный план, утверждают источники Bloomberg: создать ОС, на которой смогли бы работать все гаджеты Google, от ноутбуков и смартфонов Pixel до "умных" колонок, а также устройства других производителей, которые сейчас используют Android или Chrome OS.Сейчас обсуждается такой план: в течение ближайших трех лет Fuchsia начнут устанавливать на "умные" колонки, затем — на более крупные устройства вроде ноутбуков, а в конце концов, надеются разработчики, их система заменит Android — ОС, на которой сейчас работают более трех четвертей смартфонов в мире. Источник Bloomberg утверждает, что по плану это должно случиться в течение пяти лет.В то же время, гендиректор Google Сундар Пичаи и его заместитель Хироси Локхаймер, курирующий Android, пока не утвердили какой-либо план развития Fuchsia. Любые шаги, затрагивающие будущее Android, будут делать максимально осторожно, так как от этой ОС зависят десятки производителей устройств, тысяч разработчиков ПО и миллиарды долларов рекламной выручки. Кроме того, операционка находится под прицелом антимонопольных органов (на этой неделе Google получила от ЕС рекордный штраф из-за ограничения конкуренции в экосистеме Android).В команде Fuchsia нет согласия по многим вопросам, например о том, как ОС будет обращаться с пользовательскими данными и сможет ли глобальная рекламная машина Google работать на ней так же успешно, как на Android и Chrome (пока рекламщики побеждают сторонников приватности). Тем не менее, источники издания утверждают, что Сундар Пичаи неофициально высказал поддержку проекту. В работе над операционкой, в частности, помогает легендарный Матиас Дуарте, ранее руководивший разработкой Material Design — лаконичного "языка дизайна", применяемого сейчас в большинстве продуктов Google.”Секретная ОС Google заработает на любых устройствахчитайте такжеУ поисковика есть шанс при помощи Fuchsia исправить ошибки, допущенные десять лет назад, когда Android-смартфоны только начали выпускать — например, обеспечить регулярные обновления ПО, выпускать которые для Android большинство производителей не торопятся, поскольку им выгоднее продавать новые устройства. Кроме того, десять лет назад никто еще не задумывался о голосовых интерфейсах, а в Fuchsia функции распознавания речи и голосовых команд лежат в основе ОС. Fuchsia также может помочь избавиться от устаревших элементов технологии Linux и претензий Oracle на используемый в Android код Java.Наконец, пишет Bloomberg, у проекта Fuchsia в Google есть еще одна функция, скорее организационного характера — работать над новой ОС опытным разработчикам куда интереснее, чем над шлифовкой Android. Если бы не Fuchsia, этих людей было бы легче переманить конкурентам. "Это проект по удержанию в компании старших разработчиков", — так охарактеризовал Fuchsia один из собеседников издания.