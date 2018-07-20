В связи с отсутствием сил и средств у украинских ВМС минирование Азовского моря украинскими кораблями не осуществимо.

В связи с отсутствием сил и средств у украинских ВМС минирование Азовского моря украинскими кораблями не осуществимо, передает РИА Новости.Об этом заявил в пятницу бывший командующий Черноморским флотом (ЧФ) и начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.Российский адмирал пояснил, что ВМС Украины хоть и получили после раздела ЧФ СССР большую часть минного арсенала, но вряд ли он сохранился. При этом мины еще нужно установить, для чего необходимо войти в воды Азовского моря из Черного, чего в случае обострения обстановки не допустит Черноморский флот России.Он также отметил, что Азовское море очень мелкое, поэтому и установка противодесантных мин требует особой профессиональной подготовки моряков.По словам Кравченко, говорить о реальности выполнения такой задачи даже гипотетически не приходится, учитывая слабую, утерянную боеготовность украинского флота и отсутствие кораблей.Как сообщалось ранее, экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире одной из местных радиостанций заявил о необходимости минирования Азовского моря.Гайдук считает, что проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.