В конце августа артистический поселок Коктебель в Крыму готовится принять очередной Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP). Выступления музыкантов в этом году впервые пройдут сразу на пяти площадках: к традиционным сценам добавятся Аквапарк и Дельфинарий Коктебеля.

В конце августа артистический поселок Коктебель в Крыму готовится принять очередной Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP).Выступления музыкантов в этом году впервые пройдут сразу на пяти площадках. Как сообщает оргкомитет KJP, к традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе, добавятся площадки в Аквапарке и Дельфинарии Коктебеля.В прошлом году пробное выступление вместе с дельфинами и морскими котиками под звуки джаза уже опробовали саксофонист и арт-директор фестиваля Сергей Головня в дуэте с "клавишником" Олегом Стариковым.Эксперимент понравился и зрителям, и музыкантам, и тренерам Дельфинария, и (как рассказали они в прошлом году Вестям.Ru) дельфинам — тоже. Так что в этом году гостей KJP, видимо, ждет расширенная "водно-джазовая" программа.Возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — телеведущего Дмитрия Киселева, Koktebel Jazz Party за эти годы стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов.В 2017-м фестиваль, который внезапно в заключительный вечер посетил президент России Владимир Путин, на ежегодной премии "Все цвета джаза" был удостоен награды "Мероприятие года" от тематического Радио Jazz 89.1 FM.В этом году Koktebel Jazz Party пройдет 24-26 августа.