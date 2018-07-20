Специалисты провели необходимые экспертизы

Специалисты провели необходимые экспертизыВ Костроме проверили качество нового асфальта, уложенного на двух улицах города.Как сообщают в пресс-службе городской администрации, специалисты провели необходимые экспертизы. Они взяли пробы на улицах Индустриальная и 2-я Волжская. Исследования показали, что асфальт на нижнем слое соответствует требованиям ГОСТ. Норматив соблюден и по толщине укладки.Верхний слой также удовлетворяет заявленным характеристикам.