Соучастник использовал копии других паспортов

Соучастник использовал копии других паспортовВ Муроме осудили бывшего участкового, который оформлял кредиты на других лиц, а сам получал деньги. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, его приговорили к трем годам лишения свободы.Полицейский находил людей, на которых можно было взять кредит. Под предлогом заполнения анкеты его соучастник получал необходимые данные и фотографировал людей. После злоумышленники направляли заявку в банк.Сотрудники кредитных организациях, не зная о мошенничестве, одобряли документы. После соучастники готовили пакет данных и копировали подписи. В конце марта - начале апреля 2014 года они «заработали» по четырем кредитам 38, 49,5, 46,5 и 56 тысяч рублей. Деньги преступники делили между собой. Два раза банк отказал им в кредите.