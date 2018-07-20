Hyundai Creta не только возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV, но и входит в число абсолютных бестселлеров авторынка России. А как у него обстоят дела с безопасностью? Эксперты авторитетного издания разбили Крету на краш-тесте по методике ARCAP. Результат - многообещающий.

Hyundai Creta не только возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV, но и входит в число абсолютных бестселлеров авторынка России. А как у него обстоят дела с безопасностью? Эксперты авторитетного издания разбили "Крету" на краш-тесте по методике ARCAP. Результат - многообещающий.