Hyundai Creta не только возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV, но и входит в число абсолютных бестселлеров авторынка России. А как у него обстоят дела с безопасностью? Эксперты авторитетного издания разбили Крету на краш-тесте по методике ARCAP. Результат - многообещающий.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-v-rossii-proveli-krash-test-hyundai-creta-video.html" target="_blank">В России провели краш-тест Hyundai Creta (видео!)</a> - Hyundai Creta не только возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV, но и входит в число абсолютных бестселлеров авторынка России. А как у него обстоят дела с безопасностью? Эксперты авторитетного издания разбили Крету на краш-тесте по методике ARCAP. Результат - многообещающий.
[url=http://33live.ru/novosti/20-07-2018-v-rossii-proveli-krash-test-hyundai-creta-video.html]В России провели краш-тест Hyundai Creta (видео!)[/url] - Hyundai Creta не только возглавляет рейтинг самых продаваемых SUV, но и входит в число абсолютных бестселлеров авторынка России. А как у него обстоят дела с безопасностью? Эксперты авторитетного издания разбили Крету на краш-тесте по методике ARCAP. Результат - многообещающий.