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<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-v-rossiyu-xotyat-privezti-sedan-i-vnedorozhnik-iz-vetnama.html" target="_blank">В Россию хотят привезти седан и внедорожник из Вьетнама</a> - Компания VinFast из Вьетнама, которая запланировала свой мировой дебют сразу с двумя моделями на Парижском автосалоне, объявила и о планах по захвату рынка России. Случится это примерно через два года после старта серийного производства.