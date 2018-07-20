В США за 1,4 миллиона долларов продали заброшенный шахтерский городок. Новый владелец хочет открыть его для туристов.

Город Серро Гордо в Калифорнии появился в 1865 году, уже через 10 лет он стал одним из крупнейших поставщиков серебра и свинца в Лос-Анджелес. Однако в последствии жители начали покидать город – цены на металлы упали, и бизнес перестал приносить прибыль.Владельцы города-призрака выставили его на торги в июне 2018-го за 925 тысяч долларов, и на город появилась масса претендентов. Городок предлагали выкупить даже за 2 миллиона долларов, но владельцы отдали предпочтение покупателю, который предложил хоть и меньше денег, но лучшую идею развития поселения.Новый владелец сохранит исторический характер города, но дополнит его современными удобствами. В городке предполагается создать туристический центр, проводить там концерты и театральные мероприятия.На примерно 120 га земли сохранились 22 здания, в том числе, отель, церковь, салун и дом коменданта.