Телеведущая Екатерина Стриженова показала необычный презент от поклонника. Знаменитость получила подарок в стиле Hand Made.

Телеведущая Екатерина Стриженова показала необычный презент от поклонника. Знаменитость получила подарок в стиле Hand Made.В микроблоге Екатерина опубликовала фото, на котором она демонстрирует обложку для паспорта. На лицевой части изделия красуется то ли нарисованный, толи напечатанный портрет самой Стриженовой.Ниже звезда написала, что ей не терпится применить презентпо назначению. "Теперь паспорт вложу в новую обложку! Я лично не знакома схудожником, мне просто передали. Всегда восхищаюсь людьми, которыемогут что-то делать своими руками, спасибо!" – отметила знаменитость подпубликацией.Мнения поклонников разделились. Кто-то утверждал, чтоизображение на обложке очень близко к оригиналу, они шокированы сходством и теперь документ можно предъявлятьне открывая. "Классно, похожа, красивая. Я тоже восхищаюсь, ктоумеет что то делать своими руками. Браво художнику (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прикольная обложка. Хозяйку можно будет узнать неоткрывая паспорт", "Росписьроскошная! Мастеру БРАВО👏👏👏", – писали фолловеры.Другие же говорили, что вжизни звезда намного симпатичнее, мол, мастер изобразил кого-то похожего, но никак неСтриженову: "Овал лица немного не получился в жизни милее вы😉", "художник сделал вас на два размера больше","Вылучше 👌, на картине не вы😊", "Не похоже. Извините 🌞". Добавим, что фантазия пользователей Сети такразыгралась, что некоторые увидели на обложке певицу Наташу Королеву: "Немного наНаташу Королеву похожа... обложка.😊😉😚".