Глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини назвал произошедшую в 2014 году смену власти на Украине псевдореволюцией, которую спонсировали иностранные державы. Так политик ответил корреспондету газеты The Washington Post, спросившему его мнение о якобы фальшивом референдуме в Крыму.

Глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини назвал произошедшую в 2014 году смену власти на Украине псевдореволюцией, которую спонсировали иностранные державы. Так политик ответил корреспондету газеты The Washington Post, спросившему его мнение о якобы "фальшивом референдуме" в Крыму."Там (в Крыму) прошел референдум, на котором 90% человек проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации", — напомнил Сальвани. При этом он указал, что "есть некоторые исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат РФ".Кроме того, вице-премьер Италии Сальвини сообщил, что выступает за снятие антироссийских санкций, так как они не только оказались бесполезными, но и нанесли ущерб итальянскому экспорту.