Охотникам за секретными разработками отечественного автопрома удалось запечатлеть новый хэтчбэк от АвтоВАЗа. Ладу Гранта FL синего цвета подкараулили на одной из подмосковных тасс.

Охотникам за секретными разработками отечественногоавтопрома удалось запечатлеть новый хэтчбэк от "АвтоВАЗа". "ЛадуГранта FL" синего цвета подкараулили на одной из подмосковных тасс.Судя по всему, автомобиль запечатлен в то время, когда егоснимали для промо-ролика. Как отмечают эксперты, машина синего цвета, видимо,та же самая, фотографии которой ранее появились в Сети.Как сообщалось, новый хэтчбек "Лада Гранта FL"разработан на базе 5-дверной Lada Kalina. Последняя в скором времени покинетлинейку "АвтоВАЗа".Как и седан "Гранта FL", показанныйранее на этой неделе, хэтчбек получит видоизмененную переднюю часть кузова сфирменной стилистикой в виде буквы "X". Добавлены хромированные"бумеранги", обновились бампер и фары. Помимо того, боковые зеркалаполучили повторитель, а на пятой двери красуется надпись LADA крупными буквами.Официальная презентация автомобилей состоится на автосалоне в Москве в концеавгуста этого года.