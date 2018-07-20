Охотникам за секретными разработками отечественного
автопрома удалось запечатлеть новый хэтчбэк от АвтоВАЗа. Ладу
Гранта FL синего цвета подкараулили на одной из подмосковных тасс.
Охотникам за секретными разработками отечественного
автопрома удалось запечатлеть новый хэтчбэк от "АвтоВАЗа". "Ладу
Гранта FL" синего цвета подкараулили на одной из подмосковных тасс.
Судя по всему, автомобиль запечатлен в то время, когда его
снимали для промо-ролика. Как отмечают эксперты, машина синего цвета, видимо,
та же самая, фотографии которой ранее появились в Сети.
Как сообщалось, новый хэтчбек "Лада Гранта FL"
разработан на базе 5-дверной Lada Kalina. Последняя в скором времени покинет
линейку "АвтоВАЗа".
Как и седан "Гранта FL", показанный
ранее на этой неделе, хэтчбек получит видоизмененную переднюю часть кузова с
фирменной стилистикой в виде буквы "X". Добавлены хромированные
"бумеранги", обновились бампер и фары. Помимо того, боковые зеркала
получили повторитель, а на пятой двери красуется надпись LADA крупными буквами.
Официальная презентация автомобилей состоится на автосалоне в Москве в конце
августа этого года.