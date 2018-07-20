Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме с
помощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга –
телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.
Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме с
помощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга –
телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.
Максим, отметил, что спорт любит с детства. В юности он пробовал
себя в теннисе, боксе, баскетболе, бегал на лыжах и плавал. Теплые чувства к физической
активности звезда испытывает до сих пор. Несколько лет назад Виторган нашел себе
личного тренера, который теперь помогает ему заниматься.
Актер поведал, что предпочитает силовым нагрузкам аэробные и
функциональные. "Я не качаюсь. Практически не занимаюсь с железом, работаю исключительно
со своим весом и выполняю различные функциональные и аэробные нагрузки", – рассказал
Виторган.
Меж тем Максим добавил, что для того, чтобы не иметь проблем
с лишним весом, только походов в спорт зал мало – необходимо придерживаться режима
питания. "Вот это мне дается тяжело, особенно когда сбиваешься с ритма из-за
плотного рабочего графика, съемок", – признался артист.
Виторган рассказал, что его жена совсем не помогает
ему бороться с искушением – вместе они на диетах не сидят. "Мы с Ксенией
видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам,
честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся", – заметил
Максим.
Напомним, Ксения Собчак третья жена максима Виторгана. Пара
поженилась в 2013 году, в а 2016 телеведущая родила актеру сына Платона. От
первой жены актрисы Викторией Верберг у Максима двое детей: 21-летняя Полина и
17-летний Даниил, сообщает .