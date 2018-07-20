Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме с помощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга – телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.

Актер Максим Виторган рассказал, что держит себя в форме спомощью упражнений и диет. Артист признался, что его знаменитая супруга –телеведущая Ксения Собчак ему совсем не помогает в борьбе за идеальное тело.Максим, отметил, что спорт любит с детства. В юности он пробовалсебя в теннисе, боксе, баскетболе, бегал на лыжах и плавал. Теплые чувства к физическойактивности звезда испытывает до сих пор. Несколько лет назад Виторган нашел себеличного тренера, который теперь помогает ему заниматься.Актер поведал, что предпочитает силовым нагрузкам аэробные ифункциональные. "Я не качаюсь. Практически не занимаюсь с железом, работаю исключительносо своим весом и выполняю различные функциональные и аэробные нагрузки", – рассказалВиторган.Меж тем Максим добавил, что для того, чтобы не иметь проблемс лишним весом, только походов в спорт зал мало – необходимо придерживаться режимапитания. "Вот это мне дается тяжело, особенно когда сбиваешься с ритма из-заплотного рабочего графика, съемок", – признался артист.Виторган рассказал, что его жена совсем не помогаетему бороться с искушением – вместе они на диетах не сидят. "Мы с Ксениейвидимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам,честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся", – заметилМаксим.Напомним, Ксения Собчак третья жена максима Виторгана. Парапоженилась в 2013 году, в а 2016 телеведущая родила актеру сына Платона. Отпервой жены актрисы Викторией Верберг у Максима двое детей: 21-летняя Полина и17-летний Даниил, сообщает .