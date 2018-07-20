Подписание документа межгосударственного уровня состоялось на площадке СМВД впервые. До настоящего времени аналогичные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств СНГ.
Сегодня в Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и главы МВД Республик Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики, Молдова, Таджикистан подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.
Подписание документа межгосударственного уровня состоялось на площадке СМВД впервые. До настоящего времени аналогичные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств СНГ.
Внесенные в Соглашение изменения направлены на детализацию содержащихся в национальных информационных системах сведений о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля, о постановке на государственный учёт, о полученных в ходе эксплуатации повреждениях, приведших к конструктивной гибели, а также обмен указанными данными между компетентными органами с использованием современных информационных технологий.
Кроме того, закреплен срок, по истечении которого может быть запущена процедура обращения невостребованного автотранспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено и находится.
Документ был разработан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ на основе результатов мониторинга существующего механизма межгосударственного сотрудничества в данной сфере, проведённого при участии Научно-консультативного совета при СМВД.