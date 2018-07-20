Подписание документа межгосударственного уровня состоялось на площадке СМВД впервые. До настоящего времени аналогичные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств СНГ.

Сегодня в Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и главы МВД Республик Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики, Молдова, Таджикистан подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.Подписание документа межгосударственного уровня состоялось на площадке СМВД впервые. До настоящего времени аналогичные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств СНГ.Внесенные в Соглашение изменения направлены на детализацию содержащихся в национальных информационных системах сведений о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля, о постановке на государственный учёт, о полученных в ходе эксплуатации повреждениях, приведших к конструктивной гибели, а также обмен указанными данными между компетентными органами с использованием современных информационных технологий.Кроме того, закреплен срок, по истечении которого может быть запущена процедура обращения невостребованного автотранспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено и находится.Документ был разработан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ на основе результатов мониторинга существующего механизма межгосударственного сотрудничества в данной сфере, проведённого при участии Научно-консультативного совета при СМВД.