В Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил Аллею Почетного захоронения.

В Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил Аллею Почетного захоронения.Российский Министр вместе с главами делегаций МВД (Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле Общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева.