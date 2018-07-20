Участники отметили положительные результаты реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, проводимых совместных оперативно-профилактических мероприятий, специальных операций.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Заседание открыл Председатель Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода, который доложил о проделанной Советом работе и передал полномочия Председателя СМВД Министру внутренних дел Азербайджанской Республики Рамилю Усубову.Участники отметили положительные результаты реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, проводимых совместных оперативно-профилактических мероприятий, специальных операций и обсудили актуальные направления дальнейшего сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ.Особое внимание было уделено вопросу обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах в составе международных террористических организаций на территориях третьих стран. Для оптимизации работы в этом направлении руководители МВД (Полиции) государств – участников СНГ поддержали предложение об инициировании создания на площадке Исполнительного комитета СНГ межгосударственной межведомственной рабочей группы для разработки системы информационного обмена между компетентными органами государств и органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка.Также одобрен подготовленный БКБОП Регламент согласованных действий органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества Независимых Государств в сфере современных информационных технологий.Документ направлен на объединение международных усилий в вопросах борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетях, выявления и пресечения фактов нарушения авторских и смежных прав в сфере информационных технологий, противодействия незаконному обороту радиоэлектронных и специальных технических средств.Стороны выразили единое мнение, что применение этого документа позволит эффективно развивать межгосударственное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, активизировать партнёрские отношения и послужит укреплению взаимодействия органов внутренних дел (полиции) стран Содружества.В рамках Совета Министров рассмотрен вопрос организации подготовки квалифицированных кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Совет поддержал инициативу МВД России о наделении статусом базовой организации в указанной сфере Московскогоу ниверситета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, который обладает необходимой учебно-материальной базой, значительным научным потенциалом и опытным профессорско-преподавательским составом.Кроме того, на заседании было принято решение о ежегодном проведении под эгидой СМВД международных научно-практических конференций. Как показывает практика, такие мероприятия являются важным звеном в формировании научного обеспечения деятельности правоохранительных органов государств – участников СНГ.