Сегодня в Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в приеме у Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Сегодня в Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в приеме у Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Встреча была организована для руководителей правоохранительных органов стран СНГ, которые прибыли в азербайджанскую столицу на Совет министров внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Государств.Собравшиеся отметили, что на протяжении более чем двух десятилетий Совет выполняет важную и ответственную задачу. Формат его работы дает возможность представителям правоохранительных структур стран СНГ вырабатывать единые подходы в работе по противодействию транснациональной преступности, коррупции, наркобизнесу, нелегальной миграции. Реализация разработанных программ межгосударственного сотрудничества, налаженная система обмена информацией способствовали задержанию большого количества лиц, находившихся в межгосударственном розыске.