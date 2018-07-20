Последние 300 работников уволены с предприятия

Последние 300 работников уволены с предприятияВо Владимире закрыли тракторный завод, который в прошлом веке был градообразующим предприятием.Последние 300 сотрудник уволены. Об их сокращении стало известно еще в апреле этого года. Тогда чиновники сообщили, что все работники формально устроены в Чебоксарах, поэтому власти не могут оказать им поддержку.Как сообщает , в пятницу, 20 июля, жители устроили стихийный митинг у проходной завода. На нем были представители фракций ЛДПР и КПРФ, а также представители областной администрации. Последние заверили работников, что списки всех уволенных есть в Белом доме. Им помогут с трудоустройством на другие заводы. Сотрудники согласились собраться у проходной через две недели, чтобы выслушать предложения властей по спасению тракторного завода.