Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что американский и российский лидеры смогут встретиться в Вашингтоне осенью, и заявил, что счастлив по этому поводу. Эти разговоры крайне важны, - добавил высокопоставленный дипломат.

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что американский и российский лидеры смогут встретиться в Вашингтоне осенью, и заявил, что счастлив по этому поводу. "Эти разговоры крайне важны", — добавил высокопоставленный дипломат. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в столицу Соединенных Штатов.Шеф американской дипломатии также поблагодарил российское руководство за выполнение санкций против Северной Кореи и помощь Москвы по другим моментам, передает РИА Новости. "Мы очень ценим это", — сказал Помпео.По словам госсекретаря, Трамп верит в успешную денуклеаризацию Корейского полуострова, в результате которой КНДР может оказаться в ООН "как друг", сообщает ТАСС.Кроме того, Помпео напомнил, что в ходе переговоров лидеров двух стран в Хельсинки 16 июля была затронута тема сирийских беженцев, в частности, их возвращение домой: "Это то, над чем мы все сейчас работаем".Ранее возможности новых переговоров между президентами США и РФ обрадовалась канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе прошлой встречи Путин обсудил с Трампом двухсторонние отношения, а также Сирию и Украину.