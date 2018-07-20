В первом полугодии 2018 года на счета ВТБ Пенсионный фонд в рамках негосударственного пенсионного обеспечения поступило порядка 30 тысяч взносов. Это вдвое превышает показатель за ..

В первом полугодии 2018 года на счета ВТБ Пенсионный фонд в рамках негосударственного пенсионного обеспечения поступило порядка 30 тысяч взносов. Это вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Количество онлайн-взносов также увеличилось в два раза.Негосударственная пенсия – финансовый инструмент, позволяющий гражданам самостоятельно или при участии работодателя формировать дополнительную пенсию.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «В рамках добровольных программ граждане могут делать различные отчисления: к примеру, в одном месяце – тысяча рублей, а в другом – 100 тысяч. Пенсионный счет будут увеличивать не только взносы, но и доходность, которую ежегодно начисляет фонд. Негосударственная пенсия является существенным подспорьем для обеспечения комфортного уровня жизни после завершения трудовой деятельности».На сегодняшний день порядка 60% граждан, самостоятельно формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, составляют мужчины, 40% - женщины. Почти половина клиентской базы – это люди в возрасте от 30 до 45 лет.