В Сети появилась очередная оптическая загадка – иллюзия. На сей раз в "Твиттере" профессора Техасского университета Дэвида Новика опубликована картинка с режущими глаз полосками, за которыми находятся кружки.Here's a second confetti illusion. All the dots in the background are the same color (RGB 248, 205, 172) but are perceived as four different colors. Like all Munker illusions, this is affected by image size. If the illusion isn’t clearly apparent, try shrinking the image. pic.twitter.com/VXjtbIovhm— David Novick (@NovickProf) 19 июля 2018 г.На первый взгляд они кажутся разноцветными, однако на самом деле это не так. Если развернуть картинку на полный экран, то видно, что все кружки бледно-абрикосового цвета.Сам профессор назвал эту иллюзию "конфетти". После того, как она стала распространяться в Сети, некоторые пользователи попробовали самостоятельно сделать подобные изображения, передает РИА Новости.В частности, появилось аналогичное изображение-иллюзия с "разноцветными" сердцами, которые на самом деле оказываются все желтыми.Magnificent! I have followed your idea and have made a similar image that yellow hearts appear to be different in color. pic.twitter.com/qLTqVebyvg— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 19 июля 2018 г.