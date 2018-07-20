Привитое гражданам России уважение к форме сыграло роль во время финального матча чемпионата мира по футболу. Стюарды при виде полицейских растерялись и пропустили активистов Pussy Riot на поле.

Привитое гражданам России уважение к форме сыграло роль вовремя финального матча чемпионата мира по футболу. Стюарды при виде "полицейских"растерялись и пропустили активистов Pussy Riot на поле.Дисциплинарные меры в отношении допустивших оплошность стюардов,онечно же, примут. Однако при этом надо учесть, что случай уникальный."Люди просто надели форму.А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да,стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тожене стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле", —отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.В финальном матче мундиаля, прошедшем 15 июляв Москве на стадионе "Лужники", сборная Франции переигралакоманду Хорватии со счетом 4:2. Однако финал был омрачен выходкой небезызвестнойпанк-группы. Активисты Pussy Riot выбежали на поле и провели на газоне30 секунд. Встречу пришлось прервать. "Артистов" выдворили состадиона, позже они получили 15 суток ареста.Сам инцидент был очень неприятным – и больше всего тем, чтоучастники группы показали неуважение к своим соотечественникам. "Они нашисоотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяччеловек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию.С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишкуфинала. Драматургический поворот", – сказал Сорокин в интервьюизданию "Спорт-Экспресс".По мнению Сорокина, наказание за прорывы на поле нужноужесточить. Он напомнил, что, к примеру, в Англии за такое могут завестиуголовное дело. А у поля висят таблички с напоминанием о том, какая караследует за прорыв.