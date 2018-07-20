Привитое гражданам России уважение к форме сыграло роль во
время финального матча чемпионата мира по футболу. Стюарды при виде полицейских
растерялись и пропустили активистов Pussy Riot на поле.
Привитое гражданам России уважение к форме сыграло роль во
время финального матча чемпионата мира по футболу. Стюарды при виде "полицейских"
растерялись и пропустили активистов Pussy Riot на поле.
Дисциплинарные меры в отношении допустивших оплошность стюардов,
онечно же, примут. Однако при этом надо учесть, что случай уникальный.
"Люди просто надели форму.
А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да,
стюарды поступили непрофессионально. Но чрезмерно их обвинять тоже
не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле", —
отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
В финальном матче мундиаля, прошедшем 15 июля
в Москве на стадионе "Лужники", сборная Франции переиграла
команду Хорватии со счетом 4:2. Однако финал был омрачен выходкой небезызвестной
панк-группы. Активисты Pussy Riot выбежали на поле и провели на газоне
30 секунд. Встречу пришлось прервать. "Артистов" выдворили со
стадиона, позже они получили 15 суток ареста.
Сам инцидент был очень неприятным – и больше всего тем, что
участники группы показали неуважение к своим соотечественникам. "Они наши
соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч
человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию.
С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку
финала. Драматургический поворот", – сказал Сорокин в интервью
изданию "Спорт-Экспресс".
По мнению Сорокина, наказание за прорывы на поле нужно
ужесточить. Он напомнил, что, к примеру, в Англии за такое могут завести
уголовное дело. А у поля висят таблички с напоминанием о том, какая кара
следует за прорыв.