Чтобы избежать повторения вспышек насилия, зафиксированных ранее в Индии и других странах из-за распространения фальшивых новостей и другой ложной информации, мессенджер WhatsApp введет серьезные ограничения на пересылку сообщений. Об этом представители сервиса, принадлежащего Facebook, сообщили в официальном блоге.

Чтобы избежать повторения вспышек насилия, зафиксированных ранее в Индии и других странах из-за распространения фальшивых новостей и другой ложной информации, мессенджер WhatsApp введет серьезные ограничения на пересылку сообщений. Об этом представители сервиса, принадлежащего Facebook, сообщили в официальном блоге.Администрация решила пресечь массовые рассылки, ограничив (пока — в порядке эксперимента) число адресатов, которым можно одновременно переслать сообщение. С 250 оно снизится до 20, а в Индии, где пересылка сообщений и другого контента распространена сильнее всего — до 5. Кроме того, индийских пользователей лишат кнопки "переслать", отображаемой рядом с фото и видео и облегчающей их "вирусное" распространение.В начале июля власти Индии обратились к администрации WhatsApp с требованием прекратить в нем массовое распространение ложной информации, которое в последние месяцы регулярно приводит к вспышкам насилия. Из-за ложных обвинений в похищении детей, которые пересылают друг другу пользователи самого популярного в Индии мессенджера, более десятка человек с начала года стали жертвами массовых избиений, а восемь из них погибли. Распространение дезинформации в онлайн-сервисах, часто — именно в WhatsApp, приводило к убийствам и в таких странах как Мьянма и Шри-Ланка.”WhatsApp скопировал "каналы" у Telegramчитайте такжеWhatsApp уже начал помечать пересланные сообщения, чтобы получатель четко понимал: источником информации является не отправитель, а, возможно, незнакомый человек с неизвестными намерениями. Отсутствие такой пометки заставляло большинство получателей доверять пересылаемой информации.