Кажется, шумиха вокруг Константина Хабенского и Эвелины Бледанс приобрела новый виток. Певец Леонид Агутин опубликовал фото, на котором позирует с популярным актером, после чего злопыхатели заявили, что артист предпочел его особенному сыну Эвелины Бледанс.

Кажется, шумиха вокруг Константина Хабенского и Эвелины Бледанс приобрела новый виток. Певец Леонид Агутин опубликовал фото, на котором позирует с популярным актером, после чего злопыхатели заявили, что артист предпочел его особенному сыну Эвелины Бледанс.На днях Леонид Агутин отметил круглую дату. Популярному исполнителю исполнилось 50 лет. По такому случаю артист пригласил в один из столичных заведений родных и друзей. Лишь сейчас певец поделился с общественностью фотографиями с торжества, опубликовав их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.На одном из снимков Агутина запечатлели вместе с актерами Андреем Мерзликиным и Константином Хабенским. Поклонники рассыпались в комплиментах. "Все гости хороши, но Хабенский – краше всех! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Такие теплые, нет, даже жаркие фото... 😉👍 Здорово! Классно!", "Красавчики", "Сам солнечный..☀️ и окружение такое же..☀️☀️☀️ дай бог здоровья и процветания..🙏🏻", "Очень живые фотографии! Близкие люди, верные друзья! Пусть так будет ВСЕГДА!!!! ", "Столько гостей!!!! без лишнего пафоса 👌весело ,дружно и с любовью к Юбиляру", "Ааааааа, и Костяяяя", – высказались поклонники.Однако свои комментарии вставили и злопыхатели. Причем досталось не Агутину, а Хабенскому. "нуну. с сыном Бледанс не захотел а с Леней сфоткался", "Костя сделал подарок Лене – сфоткался с ним", "фотка с Хабенским теперь на вес золота))", "Хабенский снялся с Агутиным. Где-то плачет Бледанс", – иронично прокомментировали в Сети пользователи.Ранее в своем аккаунте в Instagram Эвелина Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила на отдыхе актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена. Эвелина высказала убеждение, что артист обязан фотографироваться с любым желающим, раз выбрал публичную профессию.Однако подписчики не согласились с мнением актрисы. Многие раскритиковали Бледанс, и той пришлось удалить пост. а впоследствии даже извиниться перед Хабенским. Отметим, что сам актер никак не прокомментировал инцидент, участником которого поневоле стал.