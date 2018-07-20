Министерство иностранных дел России дало комментарий по поводу принятых в Японии поправок в так называемый закон О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что проделанные Токио шаги прямо противоречат достигнутым ранее договоренностям на высшем уровне.

Министерство иностранных дел России дало комментарий по поводу принятых в Японии поправок в так называемый закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что проделанные Токио шаги прямо противоречат достигнутым ранее договоренностям на высшем уровне.Закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" был принят еще в 1982 году, когда говорить о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Токио было еще рано. Однако сейчас, когда страны начали искать общий язык и решение накопившихся противоречий, которое бы удовлетворило обе стороны, японские парламентарии по каким-то причинам решили "вытащить на свет" этот акт."Принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами", – говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России в связи с принятыми поправками. В действиях японского парламента можно усмотреть признаки провокации."В утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий". Видим в этом не что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", – заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.В МИД напомнили, что южные Курилы принадлежать России на законных основаниях. Территория вошла в состав страны по итогам Второй Мировой войны и российский суверенитет над ней неоспорим. "С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", – заключили в российском дипломатическом ведомстве.