Сильнейшая в стране. Елена Панова заняла первое место на чемпионате России по легкой атлетике. Он проходит в Казани с 19 июля. Владимирская спортсменка стала лучшей в метании диска. Ее результат составил 59,17 метра. Напомним, титул чемпионки России Елена завоёвывает уже не впервые.

Сильнейшая в стране. Елена Панова заняла первое место на чемпионате России по легкой атлетике. Он проходит в Казани с 19 июля. Владимирская спортсменка стала лучшей в метании диска. Ее результат составил 59,17 метра. Напомним, титул чемпионки России Елена завоёвывает уже не впервые. В 2017 году она уже выигрывала всероссийские соревнования и получила звание мастера спорта международного класса