Предупреждают об опасности перед жаркими выходными. На водоёмах Владимира, где запрещено купание, продолжаются массовые рейды и проверки. Спасатели, чиновники и сотрудники полиции осматривают территорию и пытаются образумить отдыхающих. Ведь речь идет не только о здоровье, но и о жизни людей. Напомним, с начала сезона на открытых водоёмах области утонули более 20 человек. О результатах очередного рейда - мои коллеги.

Предупреждают об опасности перед жаркими выходными. На водоёмах Владимира, где запрещено купание, продолжаются массовые рейды и проверки. Спасатели, чиновники и сотрудники полиции осматривают территорию и пытаются образумить отдыхающих. Ведь речь идет не только о здоровье, но и о жизни людей. Напомним, с начала сезона на открытых водоёмах области утонули более 20 человек. О результатах очередного рейда - мои коллеги.