Экс-участница телепроекта Дом-2 Маша Кохно снова попала в беду за границей. Звезда Битвы экстрасенсов Марина Зуева уверена, в жизни Марии наступила черная полоса.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно сновапопала в беду за границей. Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева уверена, вжизни Марии наступила черная полоса.Заграничный отдых Маши закончился настоящим кошмаром. Кохно ограбилипрямо в аэропорту. Девушка отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а в это времянеизвестный утащил ее рюкзак. Злоумышленник провернул все так ловко, что звездателестройки даже не сразу заметила пропажу."Это случилось вчера – с грустью сообщила Маша – Все украли– рюкзак из коляски с паспортами, деньгами, тысячей евро, телефоном, люксовойкосметикой, дизайнерскими украшениями, планшетами и зарядками вытащили. Мнеочень плохо. Я даже не обратила внимания, потому что стояла с ребенком".Кохно сначала думала, что просто забыла пожитки где-нибудь на территориивоздушной гавани. "Мы искали по всему аэропорту этот портфель, нигде его ненашли, а потом на камерах наблюдения увидели – его вытащили! Меня посадили всамолет, но настроение было ужасным, у меня там было абсолютно все", – цитируетзвезду "Дома-2" издание StarHit. Девушка добавила, что из-за шока забылаобратиться в правоохранительные органы.Отметим, что это не первый испорченный отдых экс-участницытелестройки. Весной этого года, в отпуске ее возлюбленного избила полиция, а потом Мариюограбила прислуга.Сначала Кохно вместе со своим бойфрендом Олегом отправиласьв Таиланд. Там на прогулке к пышногрудой красавице Марие стал приставать незнакомец. Олег вступилсяза возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков. Однако местныеполицейские не оценили галантный поступок и избили парня Кохно.Чтобы забыть неприятную ситуацию, парочка решила улететьв Испанию. Но в солнечной Европе звезду телестройки ограбила горничная. Сотрудницаотеля забрала все деньги Марии и некоторые документы.Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева уверена: неприятности Кохно – это злойрок. "Сейчас у нее идет период "знаков" от Вселенной, она должна обратитьвнимание на них и пересмотреть свое поведение. Также у меня есть ощущениеприсутствия белых халатов рядом с ней, возможно, это состояние доведет Марию дообращения к медикам или психологам. Я рекомендовала бы ей заняться своейпсихикой, работать над собой, потому что постоянные эмоциональные срывы могутсыграть злую шутку с Машей", – цитирует ясновидящую dom2magazine.