Экс-участница телепроекта Дом-2 Маша Кохно снова
попала в беду за границей. Звезда Битвы экстрасенсов Марина Зуева уверена, в
жизни Марии наступила черная полоса.
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно снова
попала в беду за границей. Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева уверена, в
жизни Марии наступила черная полоса.
Заграничный отдых Маши закончился настоящим кошмаром. Кохно ограбили
прямо в аэропорту. Девушка отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а в это время
неизвестный утащил ее рюкзак. Злоумышленник провернул все так ловко, что звезда
телестройки даже не сразу заметила пропажу.
"Это случилось вчера – с грустью сообщила Маша – Все украли
– рюкзак из коляски с паспортами, деньгами, тысячей евро, телефоном, люксовой
косметикой, дизайнерскими украшениями, планшетами и зарядками вытащили. Мне
очень плохо. Я даже не обратила внимания, потому что стояла с ребенком".
Кохно сначала думала, что просто забыла пожитки где-нибудь на территории
воздушной гавани. "Мы искали по всему аэропорту этот портфель, нигде его не
нашли, а потом на камерах наблюдения увидели – его вытащили! Меня посадили в
самолет, но настроение было ужасным, у меня там было абсолютно все", – цитирует
звезду "Дома-2" издание StarHit. Девушка добавила, что из-за шока забыла
обратиться в правоохранительные органы.
Отметим, что это не первый испорченный отдых экс-участницы
телестройки. Весной этого года, в отпуске ее возлюбленного избила полиция, а потом Марию
ограбила прислуга.
Сначала Кохно вместе со своим бойфрендом Олегом отправилась
в Таиланд. Там на прогулке к пышногрудой красавице Марие стал приставать незнакомец. Олег вступился
за возлюбленную и надавал назойливому поклоннику тумаков. Однако местные
полицейские не оценили галантный поступок и избили парня Кохно.
Чтобы забыть неприятную ситуацию, парочка решила улететь
в Испанию. Но в солнечной Европе звезду телестройки ограбила горничная. Сотрудница
отеля забрала все деньги Марии и некоторые документы.
Звезда "Битвы экстрасенсов" Марина Зуева уверена: неприятности Кохно – это злой
рок. "Сейчас у нее идет период "знаков" от Вселенной, она должна обратить
внимание на них и пересмотреть свое поведение. Также у меня есть ощущение
присутствия белых халатов рядом с ней, возможно, это состояние доведет Марию до
обращения к медикам или психологам. Я рекомендовала бы ей заняться своей
психикой, работать над собой, потому что постоянные эмоциональные срывы могут
сыграть злую шутку с Машей", – цитирует ясновидящую dom2magazine.