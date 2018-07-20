35-летняя российская актриса Карина Разумовская тайно вышла замуж. Избранником артистки стал ее одноклассник, с которым они строят отношения уже более десяти лет.

35-летняя российская актриса Карина Разумовская тайно вышла замуж. Избранником артистки стал ее одноклассник, с которым они строят отношения уже более десяти лет.Известно, что церемония прошла спонтанно и более чем скромно. Влюбленные гуляли по дождливому Петербургу и забрели в ЗАГС, где быстро подали заявление.Разумовская уверяет, что все это заняло не более 20 минут. "По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь. В общем, все по полной программе", – рассказала Карина.Более того, по словам артистки, ни о каких торжественных нарядах невесты и жениха и речи не шло. Молодожены выбрали для прогулки кожаные куртки и комфортные джинсы, передает журнал "7 дней".Также стало известно, что Карину и ее жениха Егора связывает довольно непростая история любви. Ребята начали встречаться еще со школьной скамьи, но были вынуждены расстаться после поступления в вуз. "Мы вместе с пятнадцати лет. Наш первый поцелуй случился на ступеньках школы, а наши одноклассники за нами подсматривали. Я помню их любопытные взгляды", – вспомнила Разумовская.После этого каждый из них попробовал построить семью и пережил развод. Однако судьба подарила молодым еще один шанс. Они стали общаться в Сети, и чувства возобновились.Ранее Карина Разумовская поведала, как перестала общаться с матерью. Родительница не поняла желания дочери стать актрисой.Карина также призналась, что не все члены семьи одобрили выбранную ею профессию, хотя она с ранних лет снималась в кино. "Как и все хорошие мамы, моя мама хотела, чтобы у меня была "нормальная" профессия – переводчика, например", – вспоминала в интервью актриса.