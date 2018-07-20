Известная актриса
Маргарита Шубина стала гостьей программы Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. В эфире она рассказала о семейной драме, которую с трудом пережила.
Известная актриса
Маргарита Шубина стала гостьей программы "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым. В эфире она рассказала о семейной драме, которую с трудом пережила.
Сегодня Шубина
счастливая мать и жена. Со своим мужем, бизнесменом Владиславом они вместе более
20 лет. У звездной пары двое сыновей – Максим и Серафим.
Маргарита призналась, что в ее жизни была драма, из-за которой она
чуть не лишилась разума. В конце 80-х,
когда юной актрисе был 21 год, ее маму зверски убили в собственной квартире. Актриса
нашла ее еще живую в ванной и сразу вызвала скорую помощь. Однако спасти
женщину врачам не удалось.
"Как потом оказалось,
она потеряла два литра крови, но они были внутри", – рассказала Шубина. Маму артистки
звали редким именем Воля, она работала учительницей и одна воспитывала дочь.
После гибели самого близкого человека Маргарита
долгое время находилась в депрессии и даже хотела пройти обследование в
психбольнице. Со своим горем она осталась один на один.
"Я решила сдаться в психодом. Я не могла входить в квартиру, спектакль
сыграю, а домой идти не могу", – поделилась актриса. Позже она продала ставшую
ненавистной недвижимость. Актриса пыталась добиться возбуждения уголовного
дела, но безрезультатно.
Выбраться из тяжелейшего душевного состояния помогла ей любовь к
коллеге Олегу Меньшикову. "Тогда я могла влюбиться в кого угодно. Мне нужна
была поддержка", – рассказала Шубина.
По словам звезды кино, в этих отношениях
она не страдала. Маргарита рассказала,
что посвящала Олегу стихи, а он отдавал ей цветы от поклонниц.
Актриса призналась, что посвящает маме стихи по сей день и ради
нее старается быть лучше. А оставившего семью отца, с которым встретилась лишь
в 32 года, Шубина простила. Он оказался известным фехтовальщиком, который из-за
постоянных выступлений по СССР не мог постоянно жить в семье. Знаменитость
познакомила своих сыновей с дедушкой, и сегодня в ее доме царят мир и
гармония.