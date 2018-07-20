Известная актриса Маргарита Шубина стала гостьей программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым. В эфире она рассказала о семейной драме, которую с трудом пережила.

Известная актрисаМаргарита Шубина стала гостьей программы "Судьба человека" сБорисом Корчевниковым. В эфире она рассказала о семейной драме, которую с трудом пережила.Сегодня Шубинасчастливая мать и жена. Со своим мужем, бизнесменом Владиславом они вместе более20 лет. У звездной пары двое сыновей – Максим и Серафим.Маргарита призналась, что в ее жизни была драма, из-за которой оначуть не лишилась разума. В конце 80-х,когда юной актрисе был 21 год, ее маму зверски убили в собственной квартире. Актрисанашла ее еще живую в ванной и сразу вызвала скорую помощь. Однако спастиженщину врачам не удалось."Как потом оказалось,она потеряла два литра крови, но они были внутри", – рассказала Шубина. Маму артисткизвали редким именем Воля, она работала учительницей и одна воспитывала дочь.После гибели самого близкого человека Маргаритадолгое время находилась в депрессии и даже хотела пройти обследование впсихбольнице. Со своим горем она осталась один на один."Я решила сдаться в психодом. Я не могла входить в квартиру, спектакльсыграю, а домой идти не могу", – поделилась актриса. Позже она продала ставшуюненавистной недвижимость. Актриса пыталась добиться возбуждения уголовногодела, но безрезультатно.Выбраться из тяжелейшего душевного состояния помогла ей любовь кколлеге Олегу Меньшикову. "Тогда я могла влюбиться в кого угодно. Мне нужнабыла поддержка", – рассказала Шубина.По словам звезды кино, в этих отношенияхона не страдала. Маргарита рассказала,что посвящала Олегу стихи, а он отдавал ей цветы от поклонниц.Актриса призналась, что посвящает маме стихи по сей день и радинее старается быть лучше. А оставившего семью отца, с которым встретилась лишьв 32 года, Шубина простила. Он оказался известным фехтовальщиком, который из-запостоянных выступлений по СССР не мог постоянно жить в семье. Знаменитостьпознакомила своих сыновей с дедушкой, и сегодня в ее доме царят мир игармония.