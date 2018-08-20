Приключение длиной в четыре года. Москвич Олег Харитонов завершил самую продолжительную в истории России одиночную кругосветку на мотоцикле. Он проехал 75 стран, а рекордный рубеж в 200 тысяч километров преодолел на территории Владимирской области. Как мотостранник решился на такое путешествие, что пришлось пережить в долгом пути и какое богатство он нашёл в дороге? Расскажет Маргарита Махрова.

Приключение длиной в четыре года. Москвич Олег Харитонов завершил самую продолжительную в истории России одиночную "кругосветку" на мотоцикле. Он проехал 75 стран, а рекордный рубеж в 200 тысяч километров преодолел на территории Владимирской области. Как мотостранник решился на такое путешествие, что пришлось пережить в долгом пути и какое богатство он нашёл в дороге? Расскажет Маргарита Махрова."США, Канаду Аляску, потом переправился в Магадан, видишь, здесь ещё не успел дорисовать, осталось мне чуть-чуть, завтра буду на финише".О своём маршруте он рассказывает прохожим. Эти линии на маленьком глобусе - в реальности тысячи километров пути, яркие встречи и невероятные приключения. Олега Харитонова уже называют одним из самым отчаянных путешественников десятилетия. Четыре года назад он решил в корне изменить свою жизнь и в 43 в одиночку отправиться вокруг света на мотоцикле. Оставил бизнес, нашёл спонсоров и убедил родных и друзей отпустить...Олег Харитонов, путешественник: "Где-то нам приходится жертвовать, но это всё компенсируется тем, что теперь своим детям мне есть, что сказать. Я могу говорить не с позиции отца, сидящего в тапочках на диване, а всё-таки с позиции человека, который увидел этот мир со стороны".С тех пор Олег преодолел 200 тысяч километров, побывал в 75 странах мира. За его путешествием в Интернете следили миллионы людей."Колыма удивительно красивая, здесь сочетаются скалы, реки, лес. Дорога разная: то ты едешь по глине, то по песку, то по гравию. Это интересно, хотя, конечно, сложно".Путешественник пересек Россию на восток, проехал Юго-Восточную Азию, Средний и Ближний Восток, объездил Европу и даже Новый свет. Между континентами перелетал на самолётах вместе с уникальным мотоциклом. Его Олег собирал вручную вместе с единомышленниками. Предпочтение отдавали - отечественным запчастям. "Железного коня" оборудовали крепким мотором и дополнительным бензобаком, а хитрая багажная система - выдержала все испытания пути. За время путешествия мотоцикл не раз попадал в мелкие ДТП, справлялся с водой, камнями, дорожной пылью и даже пережил пожар, но как верный друг довозил хозяина до нужной точки."Он плачет, он устал, вот этот льётся из него сейчас красный тасол, он практически, как боец, истекающий кровью. У него накопилось много мелких проблем, они приводят в том числе и к возгоранию. Повезло, что встретились на дороге люди, у которых было чем потушить, буквально за секунды".Олег Харитонов видел солёные озёра, пустыни и горы, в Конго переболел тропической малярией и не раз был на волоске от гибели, но всегда на выручку приходили люди. Именно их он и считает главным богатством своего путешествия. По мнению Олега, новые знакомые по всему миру - круче самых экзотических красот. Где бы ни был путешественник - встречали радушно. Однако очень поразило, что в некоторых странах вообще не знают о существовании России...Олег Харитонов, путешественник: "Видимо, мы долго были в тени, теперь как-то надо вылезать на свет. Я песчинка, наверное, в этой работе, чтобы люди знали о России. Старался донести миру, что есть такая страна, есть такая культура, что мы имеем нормальный облик, понятные человеческие ценности. Мы – не медведи с балалайкой и водкой…"Как признался путешественник, после финиша он больше не будет путешествовать на мотоцикле, потому что это уже пройденный этап и нужно бросать себе новый вызов. Кстати, рубеж в 200 тысяч километров на мотоцикле Олег преодолел во Владимирской области. Затем финишировал в Москве, откуда и стартовал 4 года назад.