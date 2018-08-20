Это связано с ремонтом на сетях и установкой новой запорной арматуры

Это связано с ремонтом на сетях и установкой новой запорной арматурыВ среду, 22 августа, костромичей ожидает масштабное отключение воды.Это коснется жителей центральной части города до железной дороги, а также поселков Первомайский и Волжский. Воды и не будет в районе за рекой Костромой. Отключение связано с ремонтом на сетях и установкой новой запорной арматуры.Воду отключат с 22 часов 22 августа до 8 утра 23 августа. Давление в трубах нормализуется до 15 часов.