Италию на этой неделе потрясла трагедия в Генуе. Во вторник 200-метровый пролет огромного моста внезапно обрушился прямо на жилые дома, которые находились под ним. В этот момент по виадуку проезжало много машин — это дорога из аэропорта на курорты. 43 человека погибли, еще несколько до сих пор числятся пропавшими без вести. Это событие заставило проверять еще несколько похожих мостов, построенных по проекту того же архитектора Риккардо Моранди. Они есть по всему миру. В самой Италии введен режим чрезвычайного положения, идет расследование."Есть ли кто живой?!" — кричат спасатели. Несмотря на весь технический арсенал, лучшее средство по-прежнему человеческий голос."Когда я очнулась, я была под завалами. Я держала свою дочь за руку, но не могла ее видеть — она была полностью погребена под обломками. Я начала звать на помощь, кричала, чтобы спасли мою дочь, что нам надо выбраться оттуда", — рассказывает Марина Гуалиата, пострадавшая.Тех, кого все-таки нашли, — 16. Кого-то, как Марину Гуалиату и ее дочку, вытащили из-под завалов -во время обрушения они скрывались от грозы под мостом. 28-летниий Джанлука Ардини наоборот — буквально висел на волоске от смерти: машина, пролетев 40 метров, застряла в искореженной арматуре и повисла в 20 метрах над землей. Любое неосторожное движение спасателей было бы фатально.Экс-голкипер клуба "Кальяри" Давиде Капелло пролетел в машине 30 метров. Повезло — приземлился на гору обломков. В итоге ни одной серьезной травмы.На краю пропасти включить задний ход успевает водитель грузовика супермаркета "Баско". Фотография его автомобиля в каком-то метре от края стала символом чуда. Но список погибших длиннее — на сегодня в нем уже 43 человека. Из них четверо — дети.Под одной из бетонных глыб находят раздавленную машину, в ней ехала семья из трех человек.На разбор завалов могут уйти недели, если не месяцы, а ведь там тоже могут находится тела погибших. Точного числа пропавших без вести у властей нет.То, что мост не упал на голову жителям домов, расположенных рядом, — еще одно чудо. Теперь больше 600 человек эвакуированы, людям пообещали, что они смогут забрать свои личные вещи, но вот о возвращении до полного сноса моста, а это минимум месяцы, речи нет — два других пилона могут рухнуть в любой момент.Первые похороны прошли в субботу. На государственной церемонии присутствовали президент и премьер-министр. Джузеппе Конте освистали прямо во время церемонии, а вот в адрес вице-премьера Маттео Сальвини, напротив, звучали аплодисменты.Многие — как родственники погибших, так и простые генуэзцы — участвовать в официальной церемонии отказались, в трагедии они винят правительство.Мост строили в течение 5 лет и открыли в 1967-м. Аналогичный проект есть в Ливии, но его по соображениям безопасности закрыли в 2017-м. В Венесуэле тоже есть мост Моранди, это был его дебютный проект. Мост частично обрушился в 64-м, погибли пятеро. Тогда в одну из опор врезался танкер. Выяснилось, что такая вероятность и вовсе не была просчитана архитектором."В первом пролете моста при ремонте натянули железные стропы с внешней стороны. Они отсутствуют в остальных. Арматура упругая, а бетон плохо работает на растяжение. Возможно, это и было главной ошибкой при ремонте этого моста", — объясняет Лука Модзари из архитектурной палаты Генуи и добавляет, что и срок годности самого материала мог просто подойти к концу."Мы используем железобетон не более 100 лет, мы не до конца изучили свойства этого материала. Мы пока не можем сказать на данный момент, как ведут себя эти конструкции спустя 50-60 лет. Нам надо пересмотреть использование этого материала в принципе, — считает архитектор. — Еще 10 лет назад был разработан план реконструкции и объезда, потому что все понимали, что срок эксплуатации моста подходит к концу".Проект назывался "Гронда" — это 72 километра, большая часть — виадуки и тоннели. Стоимость — почти 4,5 миллиарда евро, тогда показалось, что слишком дорого. Ущерб от крушения моста Моранди — уже 15 миллиардов. Против "Гронды" выступало "Движение пяти звезд". В 2013-м прогноз неминуемого обрушения моста в Генуе партия называет "Фаволетте", то есть сказка. Теперь текстового заявления удален с партийного веб-сайта, но копии сохранились: "Нам говорят, что обрушение моста было неизбежно, например, так заявлял бывший глава провинции, однако это означает, что он явно не читал финального отчета, представленного компанией Autostrade в 2009 году. В этом отчете мы можем прочесть, что мост "простоит еще одну сотню лет", всего лишь при "обычном техническом обслуживании за стандартную стоимость".Теперь, когда "Движение пяти звезд" в правительстве, глава партии и вице-премьер Ди Майо наоборот открыто винит компанию Autostrade per l'Italia: "Ответственные имеют имена и фамилии, и это Autostrade per l'Italia. После многих лет, в течение которых нам говорили, что частные компании значительно лучше занимаются управлением, мы имеем перед собой одного из крупнейших в Европе концессионеров, который утверждает, что данный мост был безопасен".А министр транспорта Тонинелли, тоже член движения, объявил о разрыве контракта и планах оштрафовать компанию на 150 миллионов евро. Под управлением Autostrade per l'Italia — почти 3 тысячи километров дорог, годовой доход — больше миллиарда евро. Первое публичное появление после катастрофы руководителей компании — пресс-конференция сразу после похорон. В компании заявили, что не считают нужным брать на себя ответственность за происшествие, по которому еще идет расследование.Документы, изъятые в офисе компании показали: ремонтные работы стоимостью 20 миллионов евро были перенесены с мая на сентябрь, кроме того, было решено не ставить датчики, которые бы могли забить тревогу. Итальянская трасса А10 соединяет французскую Ривьеру с Лигурийским побережьем. Если проложить маршрут на сайте самой управляющей компании из Вентимильи, что на границе с Францией, до Генуи (это одно из самых загруженных сезонных направлений), система выдает стоимость поездки 19 евро 40 центов. За год мост Моранди пересекали 25 миллионов автомобилей. Срывать сезон и упускать прибыль в компании не хотели. К тому же экспертизы делали свои, специалистам за оценку качества обслуживания платила сама компания. Поэтому отложить ремонт не составило труда.Еще одно строение Моранди — 4-километровый виадук в сицилийском Агридженто. Опоры — почти один в один. И железобетон по тому же патенту. В прошлом году виадук был закрыт на реконструкцию, и никто не сопротивлялся, потому что проезд по нему был бесплатный, в отличие от Генуи, где платная дорога оказалось слишком дорогой.