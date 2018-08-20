Ведущая Первого канала Анастасия Орлова приняла участие в уникальном арт-проекте фотохудожниц и операторов Софии и Полины Набока. Она стала первой телеведущей – героиней портретной серии молодых художниц. Девушкам удалось запечатлеть Орлову в новом образе, совместив женские изящество и красоту с эстетикой природы.

Ведущая Первого канала Анастасия Орлова приняла участие в уникальном арт-проекте фотохудожниц и операторов Софии и Полины Набока. Она стала первой телеведущей – героиней портретной серии молодых художниц. Девушкам удалось запечатлеть Орлову в новом образе, совместив женские изящество и красоту с эстетикой природы.София и Полина Набока – восходящие звезды на небосклонеотечественного искусства. Сестры являются ученицами легендарного оператораВадима Алисова, работавшего со многими режиссерами, в том числе ЭльдаромРязановым. Девушки известны умением создавать яркие и необычные образысвоих героев, раскрывать их характер с новой стороны.Их проект – это портретная серия, при этом они делают нетолько фотографии, но и создают фильмы про своих героев, фиксируя съемочный процесс на видеокамеру. Каждая видеозарисовка является своеобразнымтелевизионным эссе.Порой не всегда можно передать характер человека, егочувства и эмоции по фотографиям. Видеосъемка позволяет дополнить образ герояпроекта, увидеть, когда он расслабляется, а когда нервничает.Девушки работают вдвоем. Пока одна снимает фильм, другаяфотографирует. В итоге получаются очень аутентичные работы, герои или героинивыглядят естественными и органичными. Часто София и Полина снимают наприроде, что добавляет ярких красок художественному образу.До недавнего времени девушки работали с театральными икинорежиссерами, актерами. Среди них – Виктория Толстоганова, Равшана Куркова,Светлана Иванова, Юлия Снигирь и многие другие. Анастасия Орлова стала первойтелеведущей – участницей проекта.Съемки происходили во время сильного дождя на берегу озера.Несмотря на непогоду, Анастасия доверилась молодым художницам. "Это былиочень интересные условия, слегка приближенные к экстремальным. Такая фотосессия– первая в моей жизни, и она доставила мне огромное удовольствие", -рассказала телеведущая в беседе с Dni.Ru.На съемках Анастасия предстала в длинном платье. Она заходитв воду, сидит на берегу водоема. Журчание воды, шум дождя и шорох листьевдополняют аутентичную атмосферу. Кажется, что легкий, почти воздушный образгероини становится неотъемлемой частью природы.Телеведущая признается: фотосессия изменила ее отношение кприроде. "Например, у меня теперь совершенно другое мнение о дожде. Теперьон мой друг, творческий соратник. Я поняла, что природная стихия можетраскрывать образ человека", – рассказала Анастасия.Действительно, те, кто работал с девушками, говорят, что после этогопо-новому взглянули на собственный образ. Дело в том,что Полина и София действуют не по шаблону, у них своеобразное зрение. В каждомсвоем герое или героине они видят нечто особенное, о чем те порой сами неподозревают. Особенно это актуально для актеров и телеведущих. В наше время улюбого публичного человека в общественном восприятии очень быстро складываетсяшаблонный образ.По словам Анастасии Орловой, главное чувство, которое онаиспытала от участия в проекте девушек, – это удивление."Когда я посмотрелапервый раз то, что у них получилось, я не могла выразить свои чувства. Японяла, что это новая я, что они увидели какую-то другую сторону моейличности", – вспоминает она.Телеведущая признается: в работах Полины и Софии онаувидела себя более яркой, решительной и сильной. "Мне кажется, у нихполучился не мягкий, нежный и добрый человек, то есть черты, которые связаны собразом утренней телеведущей, а они увидели человека, устремленного в будущее,человека с доминантой. Они открыли во мне новые черты: к примеру, глаза на фотосовершенно другие! Когда друзья и знакомые смотрят на эти глаза, то удивляются, столько нового можно в них прочитать", – подчеркнула Орлова.С одной стороны, размышляет телеведущая, на фотографияхможно увидеть ранимого и творческого человека, но в то же время в этом образеесть нотки решительности и твердости характера."Они вытащили из менянекие черты личности, которые либо во мне дремали, либо о которых яподозревала, но не знала", – удивляется Орлова.На этом сотрудничество телеведущей и молодых фотохудожниц незакончится. Скорее всего, рассказала Орлова, в будущем будет какой-то другойобраз, причем в новой локации.Анастасия Орлова – новая ведущая популярной программы"Доброе утро" на Первом. Ее дебют на главном телеканале странысостоялся 24 апреля этого года. Ранее она вела новости и итоговуюинформационную программу на ОТР. У Орловой – кандидатская степень пофилологии, она – специалист по риторике и культуре речи.