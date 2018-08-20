Ведущая Первого канала Анастасия Орлова приняла участие в уникальном арт-проекте фотохудожниц и операторов Софии и Полины Набока. Она стала первой телеведущей – героиней портретной серии молодых художниц. Девушкам удалось запечатлеть Орлову в новом образе, совместив женские изящество и красоту с эстетикой природы.
Ведущая Первого канала Анастасия Орлова приняла участие в уникальном арт-проекте фотохудожниц и операторов Софии и Полины Набока. Она стала первой телеведущей – героиней портретной серии молодых художниц. Девушкам удалось запечатлеть Орлову в новом образе, совместив женские изящество и красоту с эстетикой природы.
София и Полина Набока – восходящие звезды на небосклоне
отечественного искусства. Сестры являются ученицами легендарного оператора
Вадима Алисова, работавшего со многими режиссерами, в том числе Эльдаром
Рязановым. Девушки известны умением создавать яркие и необычные образы
своих героев, раскрывать их характер с новой стороны.
Их проект – это портретная серия, при этом они делают не
только фотографии, но и создают фильмы про своих героев, фиксируя съемочный процесс на видеокамеру. Каждая видеозарисовка является своеобразным
телевизионным эссе.
Порой не всегда можно передать характер человека, его
чувства и эмоции по фотографиям. Видеосъемка позволяет дополнить образ героя
проекта, увидеть, когда он расслабляется, а когда нервничает.
Девушки работают вдвоем. Пока одна снимает фильм, другая
фотографирует. В итоге получаются очень аутентичные работы, герои или героини
выглядят естественными и органичными. Часто София и Полина снимают на
природе, что добавляет ярких красок художественному образу.
До недавнего времени девушки работали с театральными и
кинорежиссерами, актерами. Среди них – Виктория Толстоганова, Равшана Куркова,
Светлана Иванова, Юлия Снигирь и многие другие. Анастасия Орлова стала первой
телеведущей – участницей проекта.
Съемки происходили во время сильного дождя на берегу озера.
Несмотря на непогоду, Анастасия доверилась молодым художницам. "Это были
очень интересные условия, слегка приближенные к экстремальным. Такая фотосессия
– первая в моей жизни, и она доставила мне огромное удовольствие", -
рассказала телеведущая в беседе с Dni.Ru.
На съемках Анастасия предстала в длинном платье. Она заходит
в воду, сидит на берегу водоема. Журчание воды, шум дождя и шорох листьев
дополняют аутентичную атмосферу. Кажется, что легкий, почти воздушный образ
героини становится неотъемлемой частью природы.
Телеведущая признается: фотосессия изменила ее отношение к
природе. "Например, у меня теперь совершенно другое мнение о дожде. Теперь
он мой друг, творческий соратник. Я поняла, что природная стихия может
раскрывать образ человека", – рассказала Анастасия.
Действительно, те, кто работал с девушками, говорят, что после этого
по-новому взглянули на собственный образ. Дело в том,
что Полина и София действуют не по шаблону, у них своеобразное зрение. В каждом
своем герое или героине они видят нечто особенное, о чем те порой сами не
подозревают. Особенно это актуально для актеров и телеведущих. В наше время у
любого публичного человека в общественном восприятии очень быстро складывается
шаблонный образ.
По словам Анастасии Орловой, главное чувство, которое она
испытала от участия в проекте девушек, – это удивление.
"Когда я посмотрела
первый раз то, что у них получилось, я не могла выразить свои чувства. Я
поняла, что это новая я, что они увидели какую-то другую сторону моей
личности", – вспоминает она.
Телеведущая признается: в работах Полины и Софии она
увидела себя более яркой, решительной и сильной. "Мне кажется, у них
получился не мягкий, нежный и добрый человек, то есть черты, которые связаны с
образом утренней телеведущей, а они увидели человека, устремленного в будущее,
человека с доминантой. Они открыли во мне новые черты: к примеру, глаза на фото
совершенно другие! Когда друзья и знакомые смотрят на эти глаза, то удивляются, столько нового можно в них прочитать", – подчеркнула Орлова.
С одной стороны, размышляет телеведущая, на фотографиях
можно увидеть ранимого и творческого человека, но в то же время в этом образе
есть нотки решительности и твердости характера.
"Они вытащили из меня
некие черты личности, которые либо во мне дремали, либо о которых я
подозревала, но не знала", – удивляется Орлова.
На этом сотрудничество телеведущей и молодых фотохудожниц не
закончится. Скорее всего, рассказала Орлова, в будущем будет какой-то другой
образ, причем в новой локации.
Анастасия Орлова – новая ведущая популярной программы
"Доброе утро" на Первом. Ее дебют на главном телеканале страны
состоялся 24 апреля этого года. Ранее она вела новости и итоговую
информационную программу на ОТР. У Орловой – кандидатская степень по
филологии, она – специалист по риторике и культуре речи.