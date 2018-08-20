Знаменитый актер прокомментировал слухи о параличе своей супруги Анастасии Вознесенской. Он поблагодарил поклонников за то, что они переживают за ее здоровье.
Знаменитый актер прокомментировал слухи о параличе своей супруги Анастасии Вознесенской. Он поблагодарил поклонников за то, что они переживают за ее здоровье.
Ранее
появилась информация о том, что 75-летнюю актрису Анастасию Вознесенскую
парализовало после инсульта. Мягков эту информацию опроверг.
"Передайте, пожалуйста всем, кто
волнуется большое спасибо. Анастасия Валентиновна слава богу здорова. Все
в порядке. Никаких отклонений нет. Все в порядке, чувствует себя
хорошо", – цитирует актера . Отметим, ранее о том, что женщина
оказалась прикованной к постели, рассказали соседи знаменитой пары по дому на Кутузовском проспекте.
Они отметили, что пенсионерка
долго страдала от сахарного диабета. Сам Андрей Мягков в начале
года перенес операцию на сердце и мучается от болей
в суставах. Сейчас из-за болезни жены Андрей Мягков весь
быт тянет на себе, но из-за природной скромности за помощью не обращается. В этом году пара должна отметить 55 лет
со дня свадьбы.
Анастасия Вознесенская играла
в труппе театра "Современник" и МХАТе. Телезрителям она известна
по ролям в фильмах "Майор Вихрь", "Гараж", "Вокзал для
двоих", "Авария – дочь мента" и других.