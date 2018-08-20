Знаменитый актер прокомментировал слухи о параличе своей супруги Анастасии Вознесенской. Он поблагодарил поклонников за то, что они переживают за ее здоровье.

Знаменитый актер прокомментировал слухи о параличе своей супруги Анастасии Вознесенской. Он поблагодарил поклонников за то, что они переживают за ее здоровье.Ранеепоявилась информация о том, что 75-летнюю актрису Анастасию Вознесенскуюпарализовало после инсульта. Мягков эту информацию опроверг."Передайте, пожалуйста всем, ктоволнуется большое спасибо. Анастасия Валентиновна слава богу здорова. Всев порядке. Никаких отклонений нет. Все в порядке, чувствует себяхорошо", – цитирует актера . Отметим, ранее о том, что женщинаоказалась прикованной к постели, рассказали соседи знаменитой пары по дому на Кутузовском проспекте.Они отметили, что пенсионеркадолго страдала от сахарного диабета. Сам Андрей Мягков в началегода перенес операцию на сердце и мучается от болейв суставах. Сейчас из-за болезни жены Андрей Мягков весьбыт тянет на себе, но из-за природной скромности за помощью не обращается. В этом году пара должна отметить 55 летсо дня свадьбы.Анастасия Вознесенская игралав труппе театра "Современник" и МХАТе. Телезрителям она известнапо ролям в фильмах "Майор Вихрь", "Гараж", "Вокзал длядвоих", "Авария – дочь мента" и других.